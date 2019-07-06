Пожар на подстанции скорой помощи в Иркутске, погибших и пострадавших нет
В пожарную службу Иркутска поступил сигнал о пожаре в здании подстанции скорой помощи. ЧП произошло на улице Тухачевского.
- Погибших и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 30 квадратных метров. Предварительные причины случившегося еще неизвестны. Их предстоит установить специалистам пожарного надзора.
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ИСТОЧНИК KP.RU