СЕГОДНЯ 03:52 2019-07-07T03:52:08+03:00

В Тулунском районе в два раза сократилось количество преступлений Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Все благодаря тому, что сотрудники полиции тщательно следят за порядком в пострадавших от наводнения районах

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Несмотря на тяжелое для жителей Тулунского района время, во время паводка там стало происходить в полтора раза меньше преступлений. За порядком на подтопленной территории следят полицейские.

- За неделю до наводнения в этом районе возбуждено 36 уголовных дел, а во время паводка – 21, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - На прошлой неделе не было

ни одного грабежа, разбойного нападения, мошенничества или угона автомобиля. Количество краж не изменилось, а административных дел стало в девять раз меньше - 5 вместо 45.

На других территориях, пострадавших от паводков, такая же ситуация. В Тайшетском, Чунском и Нижнеудинском районах тоже стало меньше преступлений.

Каждый день на улицах дежурят стражи порядка, а также военные, дружинники и местные жители. Одна из важнейших задач - защитить дома и вещи местных жителей от мародеров.

ИСТОЧНИК KP.RU