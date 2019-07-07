В Тулунском районе в два раза сократилось количество преступлений
Несмотря на тяжелое для жителей Тулунского района время, во время паводка там стало происходить в полтора раза меньше преступлений. За порядком на подтопленной территории следят полицейские.
- За неделю до наводнения в этом районе возбуждено 36 уголовных дел, а во время паводка – 21, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - На прошлой неделе не было
ни одного грабежа, разбойного нападения, мошенничества или угона автомобиля. Количество краж не изменилось, а административных дел стало в девять раз меньше - 5 вместо 45.
На других территориях, пострадавших от паводков, такая же ситуация. В Тайшетском, Чунском и Нижнеудинском районах тоже стало меньше преступлений.
Каждый день на улицах дежурят стражи порядка, а также военные, дружинники и местные жители. Одна из важнейших задач - защитить дома и вещи местных жителей от мародеров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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