Наводнение в Тулуне: последняя партия спасенных собак приехала в иркутский питомник К-9
После наводнения в Тулуне местным жителям еще долго придется приходить в себя, решать вопросы с жильем, восстанавливать домашнее хозяйство. На это тяжелое время кинологи и волонтеры вывезли из города кошек и собак в иркутский питомник К-9. Там они смогут спокойно дождаться, пока их заберут прежние или новые хозяева. В будущем домашних питомцев отвезут обратно в Тулун.
Накануне в Иркутск привезли последнюю партию спасенных собак. Всего в Тулуне спасли более сотни кошек и псов.
- Может кто-то ищет своего друга? - пишут сотрудники питомника в соцсетях. Выкладывают фотографии животных. Действительно, счастливые встречи уже были - добродушного пса Босса хозяева увидели на фото и забрали домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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