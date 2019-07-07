СЕГОДНЯ 05:59 2019-07-07T05:59:48+03:00

Наводнение в Тулуне: последняя партия спасенных собак приехала в иркутский питомник К-9. Фото: питомник К-9 в соцсетях.

Волонтеры и кинологи вывезли после наводнения в Тулуне около сотни собак и кошек

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После наводнения в Тулуне местным жителям еще долго придется приходить в себя, решать вопросы с жильем, восстанавливать домашнее хозяйство. На это тяжелое время кинологи и волонтеры вывезли из города кошек и собак в иркутский питомник К-9. Там они смогут спокойно дождаться, пока их заберут прежние или новые хозяева. В будущем домашних питомцев отвезут обратно в Тулун.

Накануне в Иркутск привезли последнюю партию спасенных собак. Всего в Тулуне спасли более сотни кошек и псов.

- Может кто-то ищет своего друга? - пишут сотрудники питомника в соцсетях. Выкладывают фотографии животных. Действительно, счастливые встречи уже были - добродушного пса Босса хозяева увидели на фото и забрали домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU