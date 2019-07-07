ДТП в Иркутском районе: столкнулись микроавтобус и трактор
Днем на на 54-м километре Александровского тракте в Иркутском районе случилась авария. Водитель микроавтобуса «Истана» ехал в сторону областного центра. Спешил, обгонял маленький трактор. Но маневр не удался: автомобиль на полной скорости "зацепил" трактор и перевернулся на бок.
- В больницу попали три пассажира микроавтобуса и водитель трактора, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Все пострадавшие - взрослые. Микроавтобус - не маршрутка.
В деталях аварии разбираются инспекторы ГИБДД, проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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