37 лесных пожаров действует в Иркутской области

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-07T14:05:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока одни районы Иркутской области оправляются после сильнейшего наводнения, другие страдают от лесных пожаров. Так, на утро 7 июля в регионе действует 37 лесных пожаров площадью 15,4 тысяч гектаров.

- Сильнее всего лес горит в Чунском районе, где 10 пожаров, - сообщает пресс-служба правительства региона. - Огонь бушует и в тайге на севере области. Девять очагов - в Киренском районе, шесть в Нижнеилимском, пять в Жигаловском, по два в Усть-Кутском и Качугском, по одному - в Братском, Усть-Илимском и Казачинско-Ленском районах.

Уже локализовано 13 пожаров. В течение дня потушили пламя в двух местах в Усть-Илимском районе. Всего с огнем борются 284 парашютиста-десантника, 277 специалистов лесоохраны, 384 мобилизованных гражданина. Используется 210 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поиск пропавших без вести при наводнении в Иркутской области: 30 человек найдено живыми

В списке по поиску пропавших без вести при наводнении числится 11 человек, погибших - 22 (подробности)

"Ищу свой дом!": жители пострадавшего от наводнения Тулуна помогают друг другу найти уплывшее жилье и вещи

Наводнение в Тулуне лишило крыши над головой тысячи человек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU