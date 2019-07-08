Бесплатные наблюдения Луны в телескоп пройдут 12 июля в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:30 2019-07-08T03:30:02+03:00

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Иркутск 12 июля присоединиться к всемирной акции «On the Moon Again», которая пройдет в 66 странах мира в честь первой высадки человека в космос. Так, в столице Приангарья в пятницу на пяти площадках города установят телескопы и все желающие смогут бесплатно взглянуть на спутник Земли.

- Первая посадка космического аппарата с человеком на борту состоялась 20 июля 1969 года, - рассказали в пресс-службе Иркутского планетария. - Командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. Они оставались на поверхности Луны в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды. Было это 50 лет назад.

Наблюдения намечены 12 числа с 21:30 до 23:00. Однако, если небо будет затянуто облаками, акцию перенесут на 13 июля.

КОНКРЕТНО

Где установят телескопы:

- у памятника Александру III;

- у памятника Гагарину на набережной;

- возле солнечных часов на улице Ленина рядом со стадионом «Труд»;

- рядом с детской железной дорогой на острове Юность;

- у Иркутского планетария в 130-м квартале.

ИСТОЧНИК KP.RU