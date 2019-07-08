Единовременную выплату получили 24 000 человек, пострадавших от наводнения в Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:08 2019-07-08T04:08:13+03:00

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По данным на 8 июля получили выплаты в полном объеме только жители Зиминского района. В других муниципальных округах Иркутской области продолжается выдача материальной помощи по утере имущества по 50 и 100 тысяч рублей

- Уже подготовлены документы на 1692 человека, из них 1523 - по 100 тысяч рублей и 169 - по 50 тысяч, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Что касается единовременной выплаты, ее получили 23822 пострадавших жителя, еще 1087 заявлений поступило 7 июля.

Также продолжаются выплаты родственникам погибших от разлива рек. Напомним, им полагается по 1 миллиону рублей.

- Уже произведены восемь выплат, - отмечают власти. - На сегодняшний день мы имеем 20 заявлений на данную выплату, у двух погибших ближайших родственников нет, их захоронения будут производить муниципальные предприятия.

По остальным заявлениям ждут приезда родственников из других регионов, как объяснили в Правительстве, каждый член семьи должен получить равную долю. Еще один момент возник с двумя племянниками, так как они не являются прямыми родственниками, их право на получение выплаты будет определено через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU