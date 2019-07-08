2019-07-08T04:24:19+03:00
Общество

В летние лагеря отдыха уехали 813 ребятишек из пострадавших от наводнения районов в Иркутской области

Своей путевки в санаторий ждут еще 2928 детей
Мария КНЯЗЕВА
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В летние лагеря отдыха уехали 813 ребятишек из пострадавших от наводнения районов в Иркутской областиВ летние лагеря отдыха уехали 813 ребятишек из пострадавших от наводнения районов в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям 7 июля министр образования Валентина Перегудова сообщила, что на данный момент в летних лагерях отдыха находятся 813 ребят из пострадавших от наводнения районов. Их отправили в учреждения Иркутской области и за пределы региона.

- Еще своей очереди ожидают 2928 ребят, - отметили пресс-службе Правительства Иркуткой области. - Списки формируются по мере того, как врачи дают разрешения на отправку.

Как отметили в Правительстве, родители 530 детей отказались отправить в детские оздоровительные учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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