2019-07-08T04:42:29+03:00
Звезды

Виды Крыма: выставка симферопольской художницы откроется 9 июля в Иркутске

Экспозицию разместят в Доме Рогаля
Мария КНЯЗЕВА
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Фрагмент картины художницы Татьяны Крикун-Таировой. Фото: Музей истории города ИркутскаФрагмент картины художницы Татьяны Крикун-Таировой. Фото: Музей истории города Иркутска
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В выставочном центре им. В. С. Рогаля в Иркутске 9 июля откроется выставка пленэрных работ симферопольской художницы Татьяны Крикун-Таировой. На картинах - пейзажи, с изображением морских берегов, старых зданий полуострова.

- Называется экспозиция «Крым — любовь моя» , иркутянам будет представлено 38 работ, выполненных на бумаге в смешанной технике, - сообщает пресс-служба Музея истории города Иркутска. - Эта выставка - часть проекта "Город - городу", который ведет выставочный центр с 2016 года. За время его существования иркутяне смогли познакомиться с творчеством художников из многих регионов России.

Посмотреть на виды полуострова можно до 11 августа. Вход на открытие 9 июля в 16.00 свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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