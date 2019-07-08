Виды Крыма: выставка симферопольской художницы откроется 9 июля в Иркутске
В выставочном центре им. В. С. Рогаля в Иркутске 9 июля откроется выставка пленэрных работ симферопольской художницы Татьяны Крикун-Таировой. На картинах - пейзажи, с изображением морских берегов, старых зданий полуострова.
- Называется экспозиция «Крым — любовь моя» , иркутянам будет представлено 38 работ, выполненных на бумаге в смешанной технике, - сообщает пресс-служба Музея истории города Иркутска. - Эта выставка - часть проекта "Город - городу", который ведет выставочный центр с 2016 года. За время его существования иркутяне смогли познакомиться с творчеством художников из многих регионов России.
Посмотреть на виды полуострова можно до 11 августа. Вход на открытие 9 июля в 16.00 свободный.
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