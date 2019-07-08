Материальный ущерб от наводнения в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей
Специалисты подсчитали примерный размер материального ущерба, который нанесло Иркутской области масштабное наводнение. По предварительным оценкам он составил 29 миллиардов рублей. Информация об этом появилась на сайте ИА IrkutskMedia.
- В пострадавших районах уже начались восстановительные работы, специальные комиссии определяют размер выплат пострадавшим жителям затопленных районов, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
В Иркутской области уже утвердили план восстановительных работ в зоне затопления. В каждый из пострадавших районов отправлены специальные бригады, которые будут восстанавливать пострадавшие постройки. План не имеет ограничений по времени, работы завершатся только тогда, когда последствия наводнения будут ликвидированы полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»