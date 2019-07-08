2019-07-08T06:30:03+03:00
Происшествия

Материальный ущерб от наводнения в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей

Специалисты уже приступили к восстановительным работам на месте разгула стихии
Анна ПОПОВА
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Материальный ущерб от наводнения в Иркутской области составил 29 миллиардов рублейМатериальный ущерб от наводнения в Иркутской области составил 29 миллиардов рублейФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Специалисты подсчитали примерный размер материального ущерба, который нанесло Иркутской области масштабное наводнение. По предварительным оценкам он составил 29 миллиардов рублей. Информация об этом появилась на сайте ИА IrkutskMedia.

- В пострадавших районах уже начались восстановительные работы, специальные комиссии определяют размер выплат пострадавшим жителям затопленных районов, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

В Иркутской области уже утвердили план восстановительных работ в зоне затопления. В каждый из пострадавших районов отправлены специальные бригады, которые будут восстанавливать пострадавшие постройки. План не имеет ограничений по времени, работы завершатся только тогда, когда последствия наводнения будут ликвидированы полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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