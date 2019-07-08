СЕГОДНЯ 06:30 2019-07-08T06:30:03+03:00

Материальный ущерб от наводнения в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Специалисты уже приступили к восстановительным работам на месте разгула стихии

Изменить размер текста: A A

Специалисты подсчитали примерный размер материального ущерба, который нанесло Иркутской области масштабное наводнение. По предварительным оценкам он составил 29 миллиардов рублей. Информация об этом появилась на сайте ИА IrkutskMedia.

- В пострадавших районах уже начались восстановительные работы, специальные комиссии определяют размер выплат пострадавшим жителям затопленных районов, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

В Иркутской области уже утвердили план восстановительных работ в зоне затопления. В каждый из пострадавших районов отправлены специальные бригады, которые будут восстанавливать пострадавшие постройки. План не имеет ограничений по времени, работы завершатся только тогда, когда последствия наводнения будут ликвидированы полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU