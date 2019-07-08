Сотрудники прокуратуры помогли многодетной семье, пострадавшей в результате наводнения в Иркутской области, получить материальную помощь

СЕГОДНЯ 07:23 2019-07-08T07:23:39+03:00

Пятеро детей и бабушка не были прописаны в доме, из-за чего и возникли трудности с получением выплат

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В Иркутской области началась выплата единовременной материальной помощи людям, пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Но некоторые жители затопленных районов не смогли получить ее без обращений в правоохранительные органы. Например, многодетной семье из Нижнеудинска отказали в предоставлении материальной помощи, так как они не были прописаны в том доме, в котором они проживают. В итоге пятеро детей и их бабушка оказались в затруднительном положении и были вынуждены обратиться в прокуратуру.

- В течение трех дней наши сотрудники собрали все доказательства, которые были необходимы для того, чтобы подтвердить факт проживания семьи в этом доме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В результате судебного разбирательства факт проживания пенсионерки и ее пятерых внуков в доме был установлен и теперь они имеют полное право на материальную помощь. Прокуратура внимательно следит за тем, чтобы многодетной семье выплатили необходимую сумму в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU