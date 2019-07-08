2019-07-08T07:59:26+03:00
Происшествия

В минувшее воскресенье в Иркутской области потушили 15 лесных пожаров

В Иркутской области по-прежнему действует 43 очага возгорания
Анна ПОПОВА
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В минувшее воскресенье в Иркутской области потушили 15 лесных пожаровВ минувшее воскресенье в Иркутской области потушили 15 лесных пожаровФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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15 лесных пожаров потушили в Иркутской области сотрудники пожарной охраны в минувшее воскресенье. Очаги возгораний находились в Чунском, Нижнеилимском, Усть-Кутском, Киренском и Братском районах, их общая площадь составляла 833 гектара. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал24".

- Также пожарные борются еще с 16 возгораниями на территории 12945 гектаров, - сообщили в пресс-службе правительства иркутской области. - Они находятся в Чунском, Усть-Илимском, Жигаловском, Киренском, Казачинско-Ленском, Усть-Удинском и Нижнеилимском районах.

Ситуация с лесными пожарами в Иркутской области по-прежнему остается сложной. В ближайшее время пожароопасность лесов в нашем регионе достигнет 4 и 5 классов опасности. По-прежнему действуют 43 возгорания на площади 10801 гектар. Они расположены в Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Киренском, Жигаловском, Качугском, Катангском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Нижнеилимском, Усть-Удинском и Чунском районах. Кроме того, действуют 43 очага на площади 10 801 га. Пожары зарегистрированы в Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Киренском, Жигаловском, Качугском, Катангском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Нижнеилимском, Усть-Удинском и Чунском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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