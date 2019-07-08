2019-07-08T08:42:14+03:00
Спорт

Борец Юлиан Гергенов из Иркутской области завоевал бронзовую медаль чемпионата России

Теперь он входит в сборную России и примет участие в отборе на чемпионат мира по вольной борьбе
Анна ПОПОВА
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Борец Юлиан Гергенов из Иркутской области завоевал бронзовую медаль чемпионата РоссииБорец Юлиан Гергенов из Иркутской области завоевал бронзовую медаль чемпионата России
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Спортсмен Юлиан Гергенов из села Закулей Нукутского района занял 3 место на чемпионате России по вольной борьбе. Информация об этом появилась на сайте ИА "Сибирские новости". Соревнования проходили с 4 по 8 июля в Сочи, участие в них приняли 370 спортсменов из 38 регионов России. Юлиан выступал в весовой категории до 65 килограмм.

- В схватке за третье место Юлиан Гергенов легко одолел борца из Чечни Ислама Дудаева, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

Теперь спортсмен из Иркутской области войдет в состав сборной России по вольной борьбе и примет участие в отборочных соревнованиях, призовое место в которых позволят ему попасть на чемпионат мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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