Борец Юлиан Гергенов из Иркутской области завоевал бронзовую медаль чемпионата России
Спортсмен Юлиан Гергенов из села Закулей Нукутского района занял 3 место на чемпионате России по вольной борьбе. Информация об этом появилась на сайте ИА "Сибирские новости". Соревнования проходили с 4 по 8 июля в Сочи, участие в них приняли 370 спортсменов из 38 регионов России. Юлиан выступал в весовой категории до 65 килограмм.
- В схватке за третье место Юлиан Гергенов легко одолел борца из Чечни Ислама Дудаева, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.
Теперь спортсмен из Иркутской области войдет в состав сборной России по вольной борьбе и примет участие в отборочных соревнованиях, призовое место в которых позволят ему попасть на чемпионат мира.
ИСТОЧНИК KP.RU