Варенье из клубники сварим позже: клубничный фестиваль Виктория в Байкальске перенесли

СЕГОДНЯ 09:34 2019-07-08T09:37:28+03:00

В 2019 году клубничный фестиваль в Байкальске пройдет с 19 по 21 июля

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Кто не любит клубнику? Это одна из первых ягод поспевающих в Сибири. Ее вкус и аромат... Ох, слюнки текут... К сожалению, в этом году лакомиться красной ягодой, те у кого нет своих дачных участков и те, кто привык закупать клубнику на фестивале Виктория в Байкальске, будут позже. В этом году клубничный фестиваль Виктория в Байкальске пройдет позже. Сначала организаторы называли даты 12-14 июля. Однако, событие пришлось перенести.

- Клубничный фестиваль «Виктория» мы проводим в пик созревания ягоды: когда ее много и она уже красная, сладкая, - рассказали «КП» организаторы. - Однако, в этом году начало лета было дождливое и клубника только «пошла». Перенесли мероприятия на 19-21 июля. И угадали! Ягоды хватит всем!

В остальном же, так полюбившийся сибирякам клубничный фестиваль Виктория в Байкальске пройдет, как и планировалось с угощениями, выступлениями музыкальных коллективов, конкурсами красоты, и, конечно, ярмаркой клубники.

Кстати, журналисты из «Комсомольской правды» «выудили» несколько секретов приготовления вкуснейшего варенья из клубники у опытных кулинаров и готовы ими делиться. Заинтригованы? Тогда скорей читайте: «Пять секретов самого вкусного клубничного варенья». А наши коллеги с Алтая предлагают поэкспериментировать и попробовать приготовить изумительный десерт с клубникой, киви, смородиной и даже бананом.

КОНРЕТНО

«Быстрое» клубничное варенье

Об этом рецепте, наверняка, знают все. Особенно те, кто не желает тратить много времени на то, что можно сделать «всего за 5 минут». Клубнику отбираем, промываем, дает обсохнуть, убираем чашелистики.

В кастрюлю наливаем стакан воды, даем жидкости закипеть. Добавляем небольшими порциями сахар. Примерно 2:1. То есть на 2 кг ягоды примерно 1 -1, 5 кг сахара.

Когда основа снова закипит, бросаем в кастрюлю ягоду. Ждем закипания варенья, образующуюся пену убираем аккуратно ложкой, стараемся не помять ягоду. Хотя и мятая она будет не менее вкусная.

После закипания ждем 5 минут и все, можно закручивать в банки. Кстати, если вы не собираетесь долго хранить данную «заготовку» и стоять она будет в холодильнике, то сахара можно положить и меньше.

А тем, кто переживает, что при варке из лакомства уйдут все витамины, можно посоветовать, просто заморозить ягоду.

ИСТОЧНИК KP.RU