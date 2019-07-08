2019-07-08T09:37:28+03:00
Общество

Варенье из клубники сварим позже: клубничный фестиваль Виктория в Байкальске перенесли

В 2019 году клубничный фестиваль в Байкальске пройдет с 19 по 21 июля
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Варенье из клубники сварим позже: клубничный фестиваль «Виктория» в Байкальске перенеслиВаренье из клубники сварим позже: клубничный фестиваль «Виктория» в Байкальске перенеслиФото: Мария КНЯЗЕВА
Изменить размер текста:

Кто не любит клубнику? Это одна из первых ягод поспевающих в Сибири. Ее вкус и аромат... Ох, слюнки текут... К сожалению, в этом году лакомиться красной ягодой, те у кого нет своих дачных участков и те, кто привык закупать клубнику на фестивале Виктория в Байкальске, будут позже. В этом году клубничный фестиваль Виктория в Байкальске пройдет позже. Сначала организаторы называли даты 12-14 июля. Однако, событие пришлось перенести.

- Клубничный фестиваль «Виктория» мы проводим в пик созревания ягоды: когда ее много и она уже красная, сладкая, - рассказали «КП» организаторы. - Однако, в этом году начало лета было дождливое и клубника только «пошла». Перенесли мероприятия на 19-21 июля. И угадали! Ягоды хватит всем!

В остальном же, так полюбившийся сибирякам клубничный фестиваль Виктория в Байкальске пройдет, как и планировалось с угощениями, выступлениями музыкальных коллективов, конкурсами красоты, и, конечно, ярмаркой клубники.

Кстати, журналисты из «Комсомольской правды» «выудили» несколько секретов приготовления вкуснейшего варенья из клубники у опытных кулинаров и готовы ими делиться. Заинтригованы? Тогда скорей читайте: «Пять секретов самого вкусного клубничного варенья». А наши коллеги с Алтая предлагают поэкспериментировать и попробовать приготовить изумительный десерт с клубникой, киви, смородиной и даже бананом.

КОНРЕТНО

«Быстрое» клубничное варенье

Об этом рецепте, наверняка, знают все. Особенно те, кто не желает тратить много времени на то, что можно сделать «всего за 5 минут». Клубнику отбираем, промываем, дает обсохнуть, убираем чашелистики.

В кастрюлю наливаем стакан воды, даем жидкости закипеть. Добавляем небольшими порциями сахар. Примерно 2:1. То есть на 2 кг ягоды примерно 1 -1, 5 кг сахара.

Когда основа снова закипит, бросаем в кастрюлю ягоду. Ждем закипания варенья, образующуюся пену убираем аккуратно ложкой, стараемся не помять ягоду. Хотя и мятая она будет не менее вкусная.

После закипания ждем 5 минут и все, можно закручивать в банки. Кстати, если вы не собираетесь долго хранить данную «заготовку» и стоять она будет в холодильнике, то сахара можно положить и меньше.

А тем, кто переживает, что при варке из лакомства уйдут все витамины, можно посоветовать, просто заморозить ягоду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
Борец Юлиан Гергенов из Иркутской области завоевал бронзовую медаль чемпионата России
За три дня сотрудники ГИБДД задержали 133 нетрезвых водителя в Иркутской области
В минувшее воскресенье в Иркутской области потушили 15 лесных пожаров
Сотрудники прокуратуры помогли многодетной семье, пострадавшей в результате наводнения в Иркутской области, получить материальную помощь
"Жукам-носорогам в Сибири - самое то!": гости из Африки прижились в Иркутске
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень
Оформи подписку на еженедельную «Комсомолку» в июле и получи в подарок газету «КП» - ежедневная
На Байкальском международном форуме партнеров будет работать биржа контактов
Материальный ущерб от наводнения в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей
Виды Крыма: выставка симферопольской художницы откроется 9 июля в Иркутске
В летние лагеря отдыха уехали 813 ребятишек из пострадавших от наводнения районов в Иркутской области
Единовременную выплату получили 24 000 человек, пострадавших от наводнения в Иркутской области
Бесплатные наблюдения Луны в телескоп пройдут 12 июля в Иркутске
Колесо обозрения открыли в Ангарске
37 лесных пожаров действует в Иркутской области
ДТП в Иркутском районе: столкнулись микроавтобус и трактор
Помогите найти человека: 45-летний мужчина ушел в лес под Иркутском и пропал
Следователь выстрелил в знакомого полицейского в Улан-Удэ
Наводнение в Иркутской области: более 30 тысяч жителей подтопленных районов уже привиты от гепатита А
Наводнение в Тулуне: последняя партия спасенных собак приехала в иркутский питомник К-9
В Тулунском районе в два раза сократилось количество преступлений
Пожар на подстанции скорой помощи в Иркутске, погибших и пострадавших нет
Паводки в Иркутской области: 7 июля начнется вывоз унесенных стихией домов в Тулуне
Пожар на улице Советская в Иркутске, горит двухэтажный дом