2019-07-08T11:02:01+03:00
Происшествия

В ближайшее время на нескольких реках в Иркутской области ожидается повышение уровня воды

Уровень воды в реках Иркут, Китой, Белая и Ока поднимется в пределах от 15 до 60 сантиметров
Анна ПОПОВА
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В ближайшее время на нескольких реках в Иркутской области ожидается повышение уровня водыВ ближайшее время на нескольких реках в Иркутской области ожидается повышение уровня водыФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В течение суток 8 июля на территории Иркутской области ожидается повышение уровня воды в нескольких реках. об этом сообщает портал "Живой Ангарск" со ссылкой на ГУ МЧС России по иркутской области. В ближайшее время на 15-60 сантиметров поднимутся такие реки, как Иркут, Китой, Белая и Ока. А на Бирюсе уровень воды поднимется на 5-10 сантиметров. Остальные водоемы региона разольются незначительно - они поднимутся в среднем на 5-30 сантиметров.

- 9-10 июля на всех реках Иркутской области ожидается снижение уровня воды на 10-60 сантиметров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В ближайшие два дня в нескольких районах региона пройдут сильные ливни с грозами. Сотрудники МЧС регулярно измеряют уровень воды в реках. Они призывают жителей Иркутской области заранее подготовиться к эвакуации, чтобы в случае ухудшения погодных условий быстро перебраться в безопасное место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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