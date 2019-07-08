2019-07-08T12:07:05+03:00
Общество

В Иркутской области зарегистрировано 11840 случаев укуса клещей

Это на 1,3 процента больше, чем в прошлом году
Анна ПОПОВА
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В Иркутской области зарегистрировано 11840 случаев укуса клещейВ Иркутской области зарегистрировано 11840 случаев укуса клещейФото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала сезона активности клещей в Иркутской области в медицинские учреждения с жалобами на укусы клещей обратились 11840 жителей региона. это на 1,3 процента больше, чем в прошлом году. Из числа укушенных клещевой энцефалит нашли у 15 человек, еще 17 заболели клещевым боррелиозом.

- За сезон специалисты исследовали 6627 клещей, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. - Из них 1 процент оказался заражен клещевым энцефалитом, 21,7 процента - боррелиозом и 8,2 процента - другими, менее распространенными инфекциями, которые переносят эти паразиты.

На данный момент в Иркутской области проведена противоклещевая обработка на площади 1975 гектаров. В основном специальным раствором опрыскивают территории школ и детских садов, парки, скверы и кладбища. На данный момент на территории региона обработано уже более 800 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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