На восстановление Иркутской области после наводнения дополнительно выделят 1 миллиард рублей

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-08T12:35:18+03:00

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На восстановление районов Иркутской области, пострадавших от наводнения, дополнительно выделят 1 миллиард рублей. Это стало возможным после встречи директора корпорации "Ростех"Сергея Сокола и Сергея Чемезова, на которой они договорились о выделении дополнительной благотворительной помощи для восстановления затопленных районов. Сергей Сокол заявил, что в ближайшее время будут выбраны те объекты, на восстановление которых будет потрачена эта сумма.

- Жилье в пострадавших районах нужно восстановить как можно быстрее, сибирское лето короткое, скоро холода, - цитирует Сергея Сокола пресс-служба правительства иркутской области. - К тому же, впереди учебный год, и Владимир Путин дал поручение начать его без задержек.

Сергей Чемезов отметил, что Иркутская область - это его родина и он вложит личные деньги в дело ее восстановления. Также в корпорации "Ростех" проходит сбор средств для помощи пострадавшим, деньги на благотворительность уже выделили 600 сотрудников компании.

ИСТОЧНИК KP.RU