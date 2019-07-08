2019-07-08T12:35:18+03:00
Происшествия

На восстановление Иркутской области после наводнения дополнительно выделят 1 миллиард рублей

Такое решение было принято на встрече Сергея Чемезова и Сергея Сокола
Анна ПОПОВА
Поделиться:
На восстановление Иркутской области после наводнения дополнительно выделят 1 миллиард рублейНа восстановление Иркутской области после наводнения дополнительно выделят 1 миллиард рублейФото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

На восстановление районов Иркутской области, пострадавших от наводнения, дополнительно выделят 1 миллиард рублей. Это стало возможным после встречи директора корпорации "Ростех"Сергея Сокола и Сергея Чемезова, на которой они договорились о выделении дополнительной благотворительной помощи для восстановления затопленных районов. Сергей Сокол заявил, что в ближайшее время будут выбраны те объекты, на восстановление которых будет потрачена эта сумма.

- Жилье в пострадавших районах нужно восстановить как можно быстрее, сибирское лето короткое, скоро холода, - цитирует Сергея Сокола пресс-служба правительства иркутской области. - К тому же, впереди учебный год, и Владимир Путин дал поручение начать его без задержек.

Сергей Чемезов отметил, что Иркутская область - это его родина и он вложит личные деньги в дело ее восстановления. Также в корпорации "Ростех" проходит сбор средств для помощи пострадавшим, деньги на благотворительность уже выделили 600 сотрудников компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Усолья-Сибирского украл чужую банковскую карту и расплатился ей в кафе
В Иркутской области зарегистрировано 11840 случаев укуса клещей
Последствия наводнения в Иркутской области: почти во все населенные пункты Нижнеудинского района вернулось электричество
В ближайшее время на нескольких реках в Иркутской области ожидается повышение уровня воды
В Иркутской области водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
Варенье из клубники сварим позже: клубничный фестиваль Виктория в Байкальске перенесли
Борец Юлиан Гергенов из Иркутской области завоевал бронзовую медаль чемпионата России
За три дня сотрудники ГИБДД задержали 133 нетрезвых водителя в Иркутской области
В минувшее воскресенье в Иркутской области потушили 15 лесных пожаров
Сотрудники прокуратуры помогли многодетной семье, пострадавшей в результате наводнения в Иркутской области, получить материальную помощь