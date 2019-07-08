2019-07-08T12:54:51+03:00
Происшествия

Житель Усолья-Сибирского украл чужую банковскую карту и расплатился ей в кафе

К моменту ареста он успел потратить 22 тысячи рублей
Анна ПОПОВА
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Житель Усолья-Сибирского украл чужую банковскую карту и расплатился ей в кафеЖитель Усолья-Сибирского украл чужую банковскую карту и расплатился ей в кафеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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"Легкие деньги", как правило, уходят так же легко, как и появляются. Например, на днях житель Усолья-Сибирского украл банковскую карту у зазевавшегося жителя Усолья-Сибирского и решил пуститься во все тяжкие. поскольку у карты была опция бесконтактной оплаты, пин-код для ее использования был не нужен и 26-летний усольчанин мог беспрепятственно совершать с ее помощью любые покупки. В первую очередь он как следует закупился едой и алкоголем, после чего пошел праздновать удачную кражу карты в кафе. Но он еще не знал, что владелец карты уже заметил исчезновение денежных средств со своей карты и написал заявление в полицию.

- Владелец карты тут же заблокировал карту, но на тот момент злоумышленник уже успел потратить 22 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские проследили за всеми банковскими операциями, которые совершал похититель, и смогли его задержать. Он уже пообещал владельцу банковской карты вернуть деньги, но уйти от уголовного наказания по статье "Кража" уже не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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