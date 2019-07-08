МЧС предупреждает: ветер до 21 метра в секунду ожидается в Иркутской области

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-08T15:04:19+03:00

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Штормовое предупреждение объявили синоптики в Иркутской области. Погода испортится буквально в ближайшие часы. Особенно сильный ветер до 21 метра в секунду ожидается в центральных, верхнеленских и южных районах Приангарья. Кроме того, ветер будет сопровождаться ливнями и грозами.

- Просим жителей соблюдать меры предосторожности, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Постарайтесь без необходимости не выходить на улицу. Закройте в домах и квартирах форточки и окна. Машины отгоните подальше от деревьев.

Также в МЧС предупреждают: при сильном ветре не стоит прятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, возле стен домов и, конечно, стоять под линиями электропередач.

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ИСТОЧНИК KP.RU