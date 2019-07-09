2019-07-09T03:25:38+03:00
Общество

Выставка роботов откроется в Иркутске 12 июля

В Краеведческий музей привезут умные машины разных размеров от 20 до 100 см
Мария КНЯЗЕВА
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Выставка роботов откроется в Иркутске 12 июляВыставка роботов откроется в Иркутске 12 июляФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Узнать, до чего дошел прогресс, иркутяне смогут на выставке роботов «Ты и я», которая откроется в отделе Иркутского краеведческого музея «Окно в Азию» 12 июля. Наверняка всех гостей отдела поразит своими талантами робот-художник. Он сможет повторить нарисованный любым гостем «шедевр». И уж точно никто из нас не откажется в «хозяйстве» от робота-помощника. Музейный экспонат может заказывать еду, вызвать такси, подсказать адрес.

- На выставке будут представлены умные машины разного размера от 20 до 100 см, - рассказали «КП» в Краеведческом. - Все посетители смогут не только посмотреть на них, но и попробовать управлять ими через гаджеты и специальные пульты.

Для ребятишек оборудуют различные интерактивные уголки, например, зону с конструктором «Лего», рисовальный стол с 3D ручками и многое другое. Выставка будет работать до конца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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