Две золотых медали завоевал иркутянин Евгений Прокопчук на ХХХ всемирной летней Универсиаде

СЕГОДНЯ 03:53 2019-07-09T03:53:17+03:00

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О том, что наш земляк Евгений Прокопчук блестяще выступает на ХХХ всемирной летней Универсиаде стало известно накануне. Тогда из Неаполя в Италии пришли новости, что Евгений завоевал золотую медаль в личных соревнованиях в весе до 73 кг. В этот раз первое место Прокопчук занял вместе со сборной нашей страны.

- В составе команды России Евгений Прокопчук выступал в весовой категории до 73 килограммов и провел пять встреч, из них все выиграл досрочно, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В первой схватке он одержал победу над соперником из Мексики, потом оказался сильнее дзюдоистов из Венгрии и Казахстана. За выход в финал сражаться пришлось с азербайджанского спортсмена Хидаята Хейдарова, его Евгений одолел болевым приемом. В финале справился с южнокорейцем Кангом.

Так, российская команда завоевала золотую медаль, на втором месте — сборная Южной Кореи, на третьем — спортсмены Азербайджана.

ИСТОЧНИК KP.RU