2019-07-09T03:53:17+03:00
Спорт

Две золотых медали завоевал иркутянин Евгений Прокопчук на ХХХ всемирной летней Универсиаде

Он выступал в личных и командных соревнованиях
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Две золотых медали завоевал иркутянин Евгений Прокопчук на ХХХ всемирной летней Универсиаде. Фото: Министерства спорта Иркутской областиДве золотых медали завоевал иркутянин Евгений Прокопчук на ХХХ всемирной летней Универсиаде. Фото: Министерства спорта Иркутской области
Изменить размер текста:

О том, что наш земляк Евгений Прокопчук блестяще выступает на ХХХ всемирной летней Универсиаде стало известно накануне. Тогда из Неаполя в Италии пришли новости, что Евгений завоевал золотую медаль в личных соревнованиях в весе до 73 кг. В этот раз первое место Прокопчук занял вместе со сборной нашей страны.

- В составе команды России Евгений Прокопчук выступал в весовой категории до 73 килограммов и провел пять встреч, из них все выиграл досрочно, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В первой схватке он одержал победу над соперником из Мексики, потом оказался сильнее дзюдоистов из Венгрии и Казахстана. За выход в финал сражаться пришлось с азербайджанского спортсмена Хидаята Хейдарова, его Евгений одолел болевым приемом. В финале справился с южнокорейцем Кангом.

Так, российская команда завоевала золотую медаль, на втором месте — сборная Южной Кореи, на третьем — спортсмены Азербайджана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Запаситесь холодной водой: ремонт на сетях водопровода будет проходить два дня в Правобережном округе Иркутска
Помогите разобраться: полицейские Иркутска ищут свидетелей ДТП
Глазная клиника «МедСтандарт» в Иркутске: с 1 по 31 июля диагностика зрения перед лазерной коррекцией за 1000 рублей
Выставка роботов откроется в Иркутске 12 июля
Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: начался набор волонтеров
МЧС предупреждает: ветер до 21 метра в секунду ожидается в Иркутской области
16-летний подросток на мотоцикле спровоцировал ДТП в Братске
Житель Усолья-Сибирского украл чужую банковскую карту и расплатился ей в кафе
На восстановление Иркутской области после наводнения дополнительно выделят 1 миллиард рублей
В Иркутской области зарегистрировано 11840 случаев укуса клещей
Последствия наводнения в Иркутской области: почти во все населенные пункты Нижнеудинского района вернулось электричество
В ближайшее время на нескольких реках в Иркутской области ожидается повышение уровня воды
В Иркутской области водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
Варенье из клубники сварим позже: клубничный фестиваль Виктория в Байкальске перенесли
Борец Юлиан Гергенов из Иркутской области завоевал бронзовую медаль чемпионата России
За три дня сотрудники ГИБДД задержали 133 нетрезвых водителя в Иркутской области
В минувшее воскресенье в Иркутской области потушили 15 лесных пожаров
Сотрудники прокуратуры помогли многодетной семье, пострадавшей в результате наводнения в Иркутской области, получить материальную помощь