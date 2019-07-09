2019-07-09T04:48:05+03:00
Общество

Запаситесь холодной водой: ремонт на сетях водопровода будет проходить два дня в Правобережном округе Иркутска

Подвоз воды автоцистернами будет осуществляться только к социальным объектам
Мария КНЯЗЕВА
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Холодную воду отключать в Правобережном округе ИркутскаХолодную воду отключать в Правобережном округе ИркутскаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Лето — время плановых работ на сетях водопровода, канализации. Так, ремонтные работы пройдут в Правобережном округе Иркутска в конце месяца. С 22.00 25 июля до 16.00 27 июля жители этой части города останутся без холодного водоснабжения.

- Вода не будет поступать в дома

Холодную воду отключат в мкр. Топкинский, мкр. Зелёный, мкр. Лесной, мкр. Искра, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Пониженное давление будет в части Куйбышевского района, а именно по ул. Первомайская, ул. Пшеничная Падь, ул. Качугская, ул. Шевцова, ул. Енисейская, ул. Хомутовская, ул. 2-я Ключевая, ул. Глеба Успенского и другие примыкающие к ним улицы на участке от ул. Полевая до мкр. Топкинский, а также ул. 1-я Кирпичная, ул. Радищева от ул. Северная до СНТ «Огонёк» и другие примыкающие к ним улицы.

На эти два дня нужно будет сделать запасы воды, так как подвозить ее будут только к больницам и детским домам. Список домов, где отключат ХВС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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