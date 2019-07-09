2019-07-09T06:33:12+03:00
Происшествия

Авиалесоохрана: 55 пожаров действуют в Иркутской области

Площадь возгораний за сутки увеличилась
Яна ЛИСИНА
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Авиалесоохрана: 55 пожаров действуют в Иркутской области.Авиалесоохрана: 55 пожаров действуют в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В регионе стоит жаркая погода, что способствует увеличению лесных пожаров. По данным Авиалесоохраны 9 июля действуют 55 пожаров на землях лесного фонда на общей площади 31 690 га в разных районах Приангарья.

За прошедшие сутки удалось побороть 11 возгораний. Четыре очага находились в Чунском районе, два – в Бодайбинском, по одному – в Братском, Жигаловском, Киренском, Казачинско-Ленском и Усть-Илимском районах. Еще один природный пожар ликвидирован в лесах Министерства обороны России в Чунском районе.

- Два возгорания на площади 88 га действуют на территории «Заповедного Прибайкалья» в Качугском районе, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Из всех зарегистрированных лесных пожаров лишь четыре возникли по вине местного населения, остальные – от гроз, - уточнили в ведомстве. - Режим чрезвычайной ситуации введен в Чунском, Усть-Илимском, Жигаловском, Киренском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском, Казачинско-Ленском районах. Режим повышенной готовности действует в Катангском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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