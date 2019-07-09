2019-07-09T08:01:12+03:00
Спорт

Фундамент будущих побед: хоккеисты «Байкал-Энергии» приступили к тренировкам

Команда занимается на свежем воздухе и в тренажерном зале
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Фундамент будущих побед: хоккеисты «Байкал-Энергии» приступили к тренировкам. Фото: пресс-служба "Байкал-Энергии"Фундамент будущих побед: хоккеисты «Байкал-Энергии» приступили к тренировкам. Фото: пресс-служба "Байкал-Энергии"
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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» начали закладывать фундамент для побед в новом сезоне, а если точнее приступили к первому учебно-тренировочному сбору. Позади отпуск, поэтому цель первых тренировок – набрать отличную физическую форму. Команда будет тренироваться четыре дня в неделю по два раза, сочетая занятия на открытом воздухе и в тренажерном зале. На первом же занятии хоккеисты провели разминку, пробежку, поиграли в ручной мяч и в футбол.

- Игроки вышли из отпуска в хорошем настроении, - цитирует старшего тренера «Байкал-Энергии» Максима Блема пресс-служба клуба. - Команда готова к серьезной и интересной работе. Поэтому будем двигаться в правильном направлении.

Напомним, на прошлой неделе «Байкал-Энергия» презентовала болельщикам шесть новых хоккеистов. Ряды нашего клуба пополнили хорошо знакомые нам братья Александр и Егор Егорычевы, а также братья Михаил и Андрей Прокопьевы, Сергей Ган и Вячеслав Вдовенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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