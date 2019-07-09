2019-07-09T11:25:14+03:00
Общество

В Братске продолжается ремонт дорог

Мэр Сергей Серебренников подчеркнул, что работы должны быть завершены до наступления неблагоприятных погодных условий
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации Братска.Фото: Пресс-служба администрации Братска.
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Вопрос выполнения работ по текущему ремонту автомобильных дорог Братска рассмотрели на совещании, которое провел мэр города Сергей Серебренников.

В 2019 году на реализацию мероприятий по обновлению автотрасс направлено 235 млн рублей. Дорожная служба города выполняет ремонт на общую сумму 45 млн рублей. За счет этих средств, выделенных из городского бюджета, устраняются разрушения дорожного полотна на общей площади почти 30 тыс. кв. м. На сегодня выполнено 70 % от плановых объемов «ямочного» ремонта. Все работы планируется завершить к 1 августа.

Кроме того, из городского бюджета было дополнительно выделено 10 млн рублей для выполнения ремонтных работ на общей площади 7 тыс. кв. м с применением метода укладки горячей асфальтобетонной смеси. Эти работы будут выполнять подрядные организации.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году запланирован ремонт автомобильных дорог на площади 88,8 тыс. кв. м (6,4 км) на общую сумму 143,1 млн рублей. Завершить их необходимо не позднее 20 октября.

- Асфальтовые работы должны быть завершены раньше, до наступления неблагоприятных погодных условий, - отметил мэр Братска Сергей Серебренников. - Контроль за ходом работ и качеством их исполнения будем осуществлять постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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