СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-09T11:51:59+03:00

С 9 июля движение транспорта по улице Сухэ-Батора в Иркутске будет ограничено Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, автомобилисты! В ближайшее время движение транспорта на пересечении улиц Сухэ-Батора и Польских Повстанцев будет ограничено. Время начала запрета - 17:00 9 июля, а в 21:00 22 июля движение автомобилей вновь будет открыто.

- Ограничение связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Напомним, что с 8 июля в Иркутске действует ограничение движение на перекрестке улицы Некрасова с переулком Кооперативный. Там также проводятся работы по ремонту теплосетей. Движение в обычном режиме на этой дороге восстановится также в 21:00 22 июля. Призываем автомобилистов обратить внимание на ограничения и планировать свой маршрут заранее, чтобы не попасть в пробку.

ИСТОЧНИК KP.RU