В Тайшете воры украли с земельного участка буровую установку
На днях в Тайшете два местных жителя решили ограбить владельца одного из земельных участков. В качестве объекта похищения они выбрали весьма необычный предмет - буровую установку. Информация об этом появилась сегодня на сайте ИА "Байкал24". Они схватили оборудование и попытались скрыться в неизвестном направлении.
- При попытке унести награбленное в безопасное место, воры наткнулись на автомобиль сотрудников вневедомственной охраны, на котором те патрулировали территорию, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области. - Увидев патруль, грабители попытались сбежать, но стражи порядка быстро их задержали.
Сотрудники вневедомственной охраны уже вернули буровую установку ее законному владельцу. А в отношении незадачливых грабителей уже заведено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU