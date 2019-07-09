В Тайшете воры украли с земельного участка буровую установку

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-09T12:05:12+03:00

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На днях в Тайшете два местных жителя решили ограбить владельца одного из земельных участков. В качестве объекта похищения они выбрали весьма необычный предмет - буровую установку. Информация об этом появилась сегодня на сайте ИА "Байкал24". Они схватили оборудование и попытались скрыться в неизвестном направлении.

- При попытке унести награбленное в безопасное место, воры наткнулись на автомобиль сотрудников вневедомственной охраны, на котором те патрулировали территорию, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области. - Увидев патруль, грабители попытались сбежать, но стражи порядка быстро их задержали.

Сотрудники вневедомственной охраны уже вернули буровую установку ее законному владельцу. А в отношении незадачливых грабителей уже заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU