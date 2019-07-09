Сергей Сокол: освобождение от налогов снизит нагрузку на пострадавших от наводнения в Иркутской области

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-09T12:11:22+03:00

Освобождение от налогов снизит нагрузку на семейные бюджеты жителей районов, пострадавших в результате наводнения Фото: Иван МАКЕЕВ

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Председатель ЗакСобрания Иркутской области Сергей Сокол провел совещание с руководителем налоговой службы в регионе Константином Зайцевым. По итогом встречи решено подготовить законопроект, который освободил бы от уплаты налогов за 2018 и 2019 годы жителей территорий, попавших в зону наводнения. Напомним, в конце июня – начале июля на западные районы области обрушилась стихия. Паводок разрушил более 10 тысяч домов, около 3,5 тыс из них восстановлению не подлежит. Погибли 23 человека.

- Тысячи людей оказались в тяжелейшей ситуации, и такая мера поддержки в виде освобождения от налогов снизит нагрузку на семейные бюджеты, - отметил Сергей Сокол. - Налоговая служба поддержала нашу инициативу.

Планируется освободить пострадавших и от уплаты транспортного налога.

Кроме того, Сергей Сокол намерен обратиться к главам территорий и председателям местных дум с тем, чтобы на местах были приняты нормативно-правовые акты, освобождающие жителей от уплаты налога на имущество и земельного налога за этот же период.

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ИСТОЧНИК KP.RU