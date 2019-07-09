Полицейские из Ангарска задержали мужчину, напавшего на пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-09T12:41:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ангарске сотрудники полиции смогли быстро задержать мужчину, который ограбил пенсионерку на улице. Информация об этом появилась сегодня на портале "Живой Ангарск". На днях в один из отделов полиции города обратилась 69-летняя женщина, которая рассказала, что на нее только что напал неизвестный мужчина. Он сбил ее с ног и выхватил у нее мобильный телефон, после чего сбежал.

- Наши сотрудники тут же разослали фоторобот преступника всем экипажам и в район нападения отправился наряд полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В итоге мужчину задержал экипаж вневедомственной охраны.

Грабителем оказался 46-летний местный житель, при обыске у него быль изъят украденный телефон, который он еще не успел спрятать. На него уже заведено уголовное дело по статье "грабеж".

ИСТОЧНИК KP.RU