Мобильный штаб помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области собрал 500 тонн гуманитарного груза

СЕГОДНЯ 12:53 2019-07-09T12:53:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Мобильный штаб по помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области собрал около 500 тонн груза. Помогали принимать вещи, продукты, медикаменты, которые приносили иркутяне в пункт сбора на ул. Российскую, 20 более тысячи волонтеров. Еще 240 добровольцев сейчас находятся в Тулуне.

Председатель комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении областного парламента, руководитель мобильного штаба Виктор Побойкин рассказал, что помощь была оказана 7 тыс пострадавшим.

- Депутаты с первых дней ЧС активно включились в помощь пострадавшим районам. Вместе с коллегами мы взяли под контроль выдачу компенсаций гражданам из резервного фонда, распределение гуманитарной помощи, провели совещания с главами муниципалитетов, постоянно выезжаем в территории, - рассказал спикер ЗС Сергей Сокол.

Кроме того, депутат Илья Сумароков предложил сформировать резервный фонд продуктов питания на случай ЧС. Антон Романов обратил внимание на проблему информирования населения и предложил возродить систему радиосвязи. Денис Шершнев рассказал, что поддержка потребуется также и предпринимателям, многие из которых имеют кредиты. Наталья Дикусарова подняла вопрос о приобретении за счет резервного фонда мотопомп и тепловых пушек, которые необходимы, чтобы привести в порядок дома. Кстати, представители органов местного самоуправления подтвердили нехватку мотопомп, а также постельных принадлежностей и постельного белья. Кроме того, в Нижнеудинском районе необходима понтонная переправа, чтобы добраться до затопленных дачных участков.

- Ряд депутатских инициатив уже озвучен, достигнуты определенные договоренности, готовятся законопроекты, - заключил Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU