СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-09T13:01:01+03:00

Последствия наводнения в Иркутской области: 500 человек, пострадавших в результате потопа, получили новые паспорта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новые документы уже получили все жители населенных пунктов Аршан, Уйгат, Октябрьский, Владимировка, Альбин, Бурхун и Паберега

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Уже 500 жителей районов, пострадавших от наводнения в Иркутской области, получили новые паспорта. Они утратили свои документы в результате разгула стихии. Информация об этом появилась на сайте ИА Irkutskmedia. С получением новых паспортов жителям подтопленных районов помогают сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области. Они выдают документы пострадавшим в пунктах временного размещения, больницах и других учреждениях.

- Новые документы уже получили все жители населенных пунктов Аршан, Уйгат, Октябрьский, Владимировка, Альбин, Бурхун и Паберега, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Такую же работу проводят сотрудники ГИБДД, Которые восстанавливают пострадавшим утраченные водительские права. На данный момент с заявлением на восстановления водительских удостоверений к ним обратились 40 жителей подтопленных районов.

ИСТОЧНИК KP.RU