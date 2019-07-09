2019-07-09T13:56:44+03:00
Общество

В Усолье-Сибирском мужчине пришлось обращаться в суд, чтобы пойти на пенсию

Из-за ошибки в документах пенсионный фонд засчитал ему 2 года трудового стажа вместо 9
Анна ПОПОВА
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В Усолье-Сибирском мужчине пришлось обращаться в суд, чтобы пойти на пенсиюВ Усолье-Сибирском мужчине пришлось обращаться в суд, чтобы пойти на пенсиюФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Усольский городской суд помог местному жителю доказать свое право выхода на пенсию. Информация об этом появилась на портале "Усолье Инфо". Когда мужчина обратился в пенсионный фонд, чтобы узнать, когда он должен выйти на пенсию, то очень удивился. Выяснилось, что у сотрудников государственного учреждения были данные о том, что трудовой стаж мужчины составляет 2 года, 10 месяцев и 14 дней вместо фактических 9.

- Оказалось, что в трудовой книжке допустили ошибку, когда вносили исправления в дату окончания его обучения, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. - А печать предприятия, которая была поставлена под исправлениями, оказалась размытой.

Мужчина предоставил суду свой аттестат, в котором была указана дата окончания обучения, а также партийный билет с указанием места работы и другие документы. Его показания подтвердила супруга, которая училась вместе с ним. В итоге суд постановил, что у мужчины достаточно трудового стажа и ему можно выйти на пенсию на законных основаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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