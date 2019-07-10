СЕГОДНЯ 03:29 2019-07-10T03:29:09+03:00

Гран-при по женской борьбе в Испании: Екатерина Букина из Ангарска завоевала золото. Фото: Минспорта Иркутской области

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Екатерина Букина — одна из любимых спортсменок ангарчан. Еще бы! Она принесла городу всемирную славу, завоевав бронзовую медаль на XXXI Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Кроме этого она - чемпионка и призер чемпионатов России по вольной борьбе, призер чемпионатов мира, Европы и Европейских игр. Накануне в свой перечень побед Екатерина добавила еще одну золотую медаль. Она завоевала ее в Испании на Гран-при по вольной борьбе.

- Екатерина выступала в весовой категории до 76 килограммов, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - На втором месте - Алин Сильва из Бразилии, бронзовым призером стала Георгина Джелторп из Великобритании

Всего девушки из сборной России на престижном турнире завоевали шесть золотых и три бронзовые медали.

ИСТОЧНИК KP.RU