Роспотребнадзор предупреждает: купание в нескольких реках Иркутской области по-прежнему опасно для здоровья

СЕГОДНЯ 09:04 2019-07-10T09:04:32+03:00

В "черный список" попали несколько заливов Ангары и река Иркут в районе поселка имени Горького

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Сотрудники Роспортребнадзора провели очередную проверку качества воды в иркутских водоемах. Информация об этом появилась сегодня на сайте ИА "Байкал24". Выяснилось, что купание на нескольких пляжах Иркутской области может привести к заражению опасными заболеваниями.

- Купание категорически запрещено в заливе Ангары на острове Юность, нижнем бьефе плотины на Ангаре и в реке Иркут в районе поселка имени Горького, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. - Купание в этих водоемах очень опасно для здоровья.

Также специалисты не рекомендуют купаться в озере в Смоленщине, в реке Иркут у села Баклаши, в Олхе, реке Кимильтейка в Зиминском районе, в озере Байкал в районе реки Похабиха, а также у сел Бильчир и Рассвет в Осинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU