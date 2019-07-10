Роспотребнадзор предупреждает: купание в нескольких реках Иркутской области по-прежнему опасно для здоровья
Сотрудники Роспортребнадзора провели очередную проверку качества воды в иркутских водоемах. Информация об этом появилась сегодня на сайте ИА "Байкал24". Выяснилось, что купание на нескольких пляжах Иркутской области может привести к заражению опасными заболеваниями.
- Купание категорически запрещено в заливе Ангары на острове Юность, нижнем бьефе плотины на Ангаре и в реке Иркут в районе поселка имени Горького, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. - Купание в этих водоемах очень опасно для здоровья.
Также специалисты не рекомендуют купаться в озере в Смоленщине, в реке Иркут у села Баклаши, в Олхе, реке Кимильтейка в Зиминском районе, в озере Байкал в районе реки Похабиха, а также у сел Бильчир и Рассвет в Осинском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU