Полицейские пресекли деятельность наркопритона в Иркутске

СЕГОДНЯ 12:27 2019-07-10T12:27:25+03:00

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10 июля иркутские полицейские вычислили местонахождение наркопритона и остановили его деятельность. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал24". Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в квартире на улице Лыткина часто собираются наркозависимые. Они тут же отправились по нужному адресу и застали там хозяина квартиры и четверых его "гостей", которые как раз употребляли наркотические вещества.

- В квартире были обнаружены шприцы, запрещенные вещества и другие доказательства того, что там употребляли наркотики, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по иркутской области.

Оказалось, что хозяин квартиры, который, кстати, уже пять раз привлекался к уголовной ответственности, на протяжении нескольких месяцев сдавал свою квартиру наркозависимым. Теперь за организацию и содержание притона ему грозит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU