2019-07-10T12:27:25+03:00
Происшествия

Полицейские пресекли деятельность наркопритона в Иркутске

Он находился в квартире, которую владелец несколько месяцев сдавал наркозависимым
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Полицейские пресекли деятельность наркопритона в ИркутскеПолицейские пресекли деятельность наркопритона в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

10 июля иркутские полицейские вычислили местонахождение наркопритона и остановили его деятельность. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал24". Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в квартире на улице Лыткина часто собираются наркозависимые. Они тут же отправились по нужному адресу и застали там хозяина квартиры и четверых его "гостей", которые как раз употребляли наркотические вещества.

- В квартире были обнаружены шприцы, запрещенные вещества и другие доказательства того, что там употребляли наркотики, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по иркутской области.

Оказалось, что хозяин квартиры, который, кстати, уже пять раз привлекался к уголовной ответственности, на протяжении нескольких месяцев сдавал свою квартиру наркозависимым. Теперь за организацию и содержание притона ему грозит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Ангарска доказала свое право на звание "Труженник тыла" через суд
Спортсменки из Иркутской области привезли 5 медалей со всероссийских соревнований по велоспорту
Жителя Бодайбо приговорили к общественным работам за неуплату штрафа в ГИБДД
Полицейские разыскивают человека, который поджег внедорожник в Иркутске
На Байкальском международном форуме партнеров обсудят возможности инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой торговли
Последствия наводнения в Иркутской области: выплата материальной помощи пострадавшим завершится 10 июля
Мост через реку Ия в Тулуне, к которому прибило смытые дома, полностью расчистили
Роспотребнадзор предупреждает: купание в нескольких реках Иркутской области по-прежнему опасно для здоровья
"Проиграли деньги в интернете? Поможем вернуть": не верьте такому, это мошенники
Военные перегнали спецтехнику из Абакана в пострадавший от наводнения Тулун Иркутской области
Ищут уже больше года в Иркутске: помогите найти Дмитрия Стародумова
В Черемхово установили памятник святым Петру и Февронии Муромским — покровителям семьи
Гран-при по женской борьбе в Испании: Екатерина Букина из Ангарска завоевала золото
В Усолье-Сибирском мужчине пришлось обращаться в суд, чтобы пойти на пенсию
Последствия наводнения в Иркутской области: 500 человек, пострадавших в результате потопа, получили новые паспорта
Мобильный штаб помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области собрал 500 тонн гуманитарного груза
Полицейские из Ангарска задержали мужчину, напавшего на пенсионерку
Дело мошенницы "Яночки", которая обманывала клиентов банков, передано в суд
Сергей Сокол: освобождение от налогов снизит нагрузку на пострадавших от наводнения в Иркутской области
В Тайшете воры украли с земельного участка буровую установку
С 9 июля движение транспорта по улице Сухэ-Батора в Иркутске будет ограничено
«Шелковый путь» на старте: «Ростелеком» в Иркутске обеспечил участников ралли интернетом
Спасатели разобрали затор под мостом на федеральной трассе в Тулуне
В Братске продолжается ремонт дорог
Фундамент будущих побед: хоккеисты «Байкал-Энергии» приступили к тренировкам
Молодежная геологическая экспедиция «Восточные Саяны-2019»