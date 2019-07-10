Спортсменки из Иркутской области привезли 5 медалей со всероссийских соревнований по велоспорту

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-10T12:47:01+03:00

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Четыре велосипедистки из Иркутской области завоевали медали на всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе, которые завершились 5 июля в Воронеже. Информация об этом появилась на портале "Усолье Инфо". причем, из четырех спортсменок три являются уроженками Усолья-Сибирского.

- Алена Филиппова, выступавшая в возрастной категории от 15 до 16 лет, завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на 10 километров и "серебро" на групповом этапе, - сообщили в пресс-службе министерства спорта иркутской области. - В этой же возрастной категории в групповой гонке заняла третье место Анна Становых. А Дарья Бунеева стала первой в индивидуальной гонке на 10 километров, только уже в возрастной категории от 17 до 18 лет.

А спортсменка из Шелехова Валерия Козлова, выступающая в возрастной категории от 17 до 18 лет, завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на 50 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU