Жительница Ангарска доказала свое право на звание "Труженик тыла" через суд

СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-10T13:23:25+03:00

Пенсионерке не могли его оформить, так как ее документы о рабочем стаже сгорели 50 лет назад

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Жительнице Ангарска смогла доказать свое право на звание "Труженик тыла", обратившись в суд. Информация об этом появилась на портале "Живой Ангарск". Ранее пенсионерка подала документы на оформление этого звания в Управление социальной защиты, так как в период Великой Отечественной войны работала в колхозе в Тайшетском районе. Но там ей отказали, так как документов, которые бы подтвердили рабочий стаж пенсионерки, не осталось - они сгорели в пожаре, который произошел 50 лет назад. Чтобы защитить свои права, женщина обратилась в суд.

- Свидетели, в качестве которых выступили родственники пенсионерки, подтвердили, что она действительно работала в колхозе с 1941 по 1945 год, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. - Также суду были предоставлены справки о назначении пенсии, в которых был указан трудовой стаж.

Изучив материалы дела, сотрудники Ангарского городского суда приняли решение разрешить пенсионерке получить звание "Труженик тыла".

ИСТОЧНИК KP.RU