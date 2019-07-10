2019-07-10T13:23:25+03:00
Общество

Жительница Ангарска доказала свое право на звание "Труженик тыла" через суд

Пенсионерке не могли его оформить, так как ее документы о рабочем стаже сгорели 50 лет назад
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Жительница Ангарска доказала свое право на звание "Труженник тыла" через судЖительница Ангарска доказала свое право на звание "Труженник тыла" через судФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Жительнице Ангарска смогла доказать свое право на звание "Труженик тыла", обратившись в суд. Информация об этом появилась на портале "Живой Ангарск". Ранее пенсионерка подала документы на оформление этого звания в Управление социальной защиты, так как в период Великой Отечественной войны работала в колхозе в Тайшетском районе. Но там ей отказали, так как документов, которые бы подтвердили рабочий стаж пенсионерки, не осталось - они сгорели в пожаре, который произошел 50 лет назад. Чтобы защитить свои права, женщина обратилась в суд.

- Свидетели, в качестве которых выступили родственники пенсионерки, подтвердили, что она действительно работала в колхозе с 1941 по 1945 год, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. - Также суду были предоставлены справки о назначении пенсии, в которых был указан трудовой стаж.

Изучив материалы дела, сотрудники Ангарского городского суда приняли решение разрешить пенсионерке получить звание "Труженик тыла".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские нашли 38 человек, которые пропали без вести после наводнения в Иркутской области
Спортсменки из Иркутской области привезли 5 медалей со всероссийских соревнований по велоспорту
Полицейские пресекли деятельность наркопритона в Иркутске
Жителя Бодайбо приговорили к общественным работам за неуплату штрафа в ГИБДД
Полицейские разыскивают человека, который поджег внедорожник в Иркутске
На Байкальском международном форуме партнеров обсудят возможности инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой торговли
Последствия наводнения в Иркутской области: выплата материальной помощи пострадавшим завершится 10 июля
Мост через реку Ия в Тулуне, к которому прибило смытые дома, полностью расчистили
Роспотребнадзор предупреждает: купание в нескольких реках Иркутской области по-прежнему опасно для здоровья
"Проиграли деньги в интернете? Поможем вернуть": не верьте такому, это мошенники
Военные перегнали спецтехнику из Абакана в пострадавший от наводнения Тулун Иркутской области
Ищут уже больше года в Иркутске: помогите найти Дмитрия Стародумова
В Черемхово установили памятник святым Петру и Февронии Муромским — покровителям семьи
Гран-при по женской борьбе в Испании: Екатерина Букина из Ангарска завоевала золото
В Усолье-Сибирском мужчине пришлось обращаться в суд, чтобы пойти на пенсию
Последствия наводнения в Иркутской области: 500 человек, пострадавших в результате потопа, получили новые паспорта
Мобильный штаб помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области собрал 500 тонн гуманитарного груза
Полицейские из Ангарска задержали мужчину, напавшего на пенсионерку
Дело мошенницы "Яночки", которая обманывала клиентов банков, передано в суд
Сергей Сокол: освобождение от налогов снизит нагрузку на пострадавших от наводнения в Иркутской области
В Тайшете воры украли с земельного участка буровую установку
С 9 июля движение транспорта по улице Сухэ-Батора в Иркутске будет ограничено
«Шелковый путь» на старте: «Ростелеком» в Иркутске обеспечил участников ралли интернетом
Спасатели разобрали затор под мостом на федеральной трассе в Тулуне
В Братске продолжается ремонт дорог
Фундамент будущих побед: хоккеисты «Байкал-Энергии» приступили к тренировкам
Молодежная геологическая экспедиция «Восточные Саяны-2019»