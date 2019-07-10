СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-10T13:37:00+03:00

Полицейские нашли 38 человек, которые пропали без вести после наводнения в Иркутской области Фото: Николай ТЕКАЛОВ

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Сотрудники полиции продолжают помогать пострадавшим после наводнения в Иркутской области. Например, недавно они отыскали 38 жителей затопленных районов, которые пропали без вести после потопа. Все они оказались живыми и здоровыми.

- Также оперативники продолжают поиски еще 10 человек, местонахождение которых по-прежнему остается неизвестным, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - До наводнения 5 из них проживали в Тулунском районе, 4 - в Нижнеудинском и 1 - в Тайшетском.

Оперативники продолжают обследовать разрушенные жилые массивы в поисках пропавших людей, общаются с их родственниками и постоянно следят за поступлениями новых пациентов в местные больницы. Они продолжают нести службу в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU