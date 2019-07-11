2019-07-11T04:02:54+03:00
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Выставка «Флогистон души» откроется 11 июля в Иркутске

Вход сегодня в 17.00 свободный
Мария КНЯЗЕВА
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Выставка «Флогистон души» откроется 11 июля в ИркутскеВыставка «Флогистон души» откроется 11 июля в Иркутске
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Дыхание древних миров и легенды. В иркутской Усадьбе Сукачева сегодня, 11 июля, откроется выставка Ирины Вагановой «Флогистон души».

- Ирина - ученица известного иркутского художника, члена Союза художников России Сергея Жилина, - рассказали в пресс-службе Иркутского художественного музея им. В. П. Сукачева. - Экспозиция данной персональной выставки — это 25 картин и четыре серии работ «Береговая линия», «Девять святынь», «Флогистон» и «Тет-а-тет».

На счету художницы уже несколько десятков выставок, а ее работы хранятся в частных коллекциях в США, Франции, Италии, Испании, Китая, Канады. Вход сегодня на открытие в 17.00 свободный. Увидеть картины Вагановой можно до 4 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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