О моде 60-х расскажут в Художественном музее Иркутска

СЕГОДНЯ 04:34 2019-07-11T04:34:13+03:00

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В Иркутском художественном музее продолжаются лекции из цикла «Мода XX века». В субботу, 13 июля, имиджмейкер Ольга Чикалина расскажет о том, что было на пике популярности в 60-е.

- Футуристический дизайн и эмансипация, дерзость и элегантность, минимализм и стиль легендарных The Beatles и The Rolling Stones — все это будет отражено на встрече «Космическое десятилетие. Мода 60-х», - рассказали в Иркутском художественном музее им. В.П. Сукачева.

Послушать рассказ о трендах прошлого века можно в главном здании музея. Куда еще можно сходить в ближайшие выходные здесь - Афиша на выходные 13-14 июля в Иркутске: звоним в колокола, тренируемся с чемпионом, управляем роботами и любуемся картинами.

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ИСТОЧНИК KP.RU