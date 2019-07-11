Спортсменка из Братска стала первой на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте
Юниоры и юниорки накануне соревновались в подмосковном Раменском. Там состоялась IX летняя Спартакиады учащихся России. С золотой медалью с турнира вернулась Дарья Неспанова из Братска.
- Дарья победила в прыжках на двойном минитрампе, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Серебряная медаль у спортсменки из Хабаровского края Полины Луцкой. На третьем месте в данной дисциплине - Елизавета Артамонова из Белгородской области.
Неспанова тренируется в своем родном Братске, в муниципальной спортивной школе олимпийского резерва у Тамары Шмата и Сергея Баранникова.
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ИСТОЧНИК KP.RU