2019-07-11T05:31:30+03:00
Происшествия

Попросили деньги на похороны мамы: ангарчанка перевела мошенникам 24 тысячи рублей

Аферисты взломали страницу родственника обманутой женщины
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Попросили деньги на похороны: ангарчанка перевела мошенникам 24 тысячи рублейПопросили деньги на похороны: ангарчанка перевела мошенникам 24 тысячи рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Все новые способы обмана доверчивых жителей Иркутской области придумывают мошенники. В этот раз они в соцсетях написали 31-летней ангарчанке сообщение от имени ее брата. Лже-родственник сообщил женщине, что якобы у него умерла мама и попросил занять ему до зарплаты 24 тысячи рублей на похороны. Женщина поверила, сразу отправилась к ближайшему банкомату и перевела всю сумму на счет афериста.

То, что ее обманули, сибирячка узнала только на следующий день, когда позвонила родственнику и узнала, что никто у него не умирал, а страница в соцсетях была взломана. Сейчас мошенники разыскиваются.

- Для защиты аккаунтов нужно придумывать сложные пароли как минимум из 8 символов, - предупреждают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Лучше, если это будут несуществующие слова, смысл которых понятен только пользователю. Можно добавить несколько цифр, ведь чем сложнее пароль, тем труднее хакеру взломать страницу.

Ну и конечно, если вам приходят сообщения от родных, не забывайте перепроверять информацию, перезвонив им.

ИСТОЧНИК KP.RU

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