Похитили автомобиль Опель Астра для перепродажи: двух угонщиков задержали в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:35 2019-07-11T06:35:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Иркутским полицейским по горячим следам удалось поймать угонщиков, которые ночью похитили автомобиль Опель Астра прямо со двора дома в микрорайоне Юбилейный. Преступниками оказались 20-летний житель Шелехова и 24-летний иркутянин. После задержания они признались в угоне и рассказали, что спрятали машину в садоводстве, где жил один из похитителей, чтобы затем продать ее.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – За решетку криминальный дуэт может отправиться на срок до 6 лет.

Угонщик из Шелехова тем временем уже заключен под стражу, его иркутский подельник находится под подпиской о невыезде. Что касается похищенного автомобиля, то он уже возвращен законному владельцу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейские разыскивают человека, который поджег внедорожник в Иркутске (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU