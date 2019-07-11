Похитили автомобиль Опель Астра для перепродажи: двух угонщиков задержали в Иркутске
Иркутским полицейским по горячим следам удалось поймать угонщиков, которые ночью похитили автомобиль Опель Астра прямо со двора дома в микрорайоне Юбилейный. Преступниками оказались 20-летний житель Шелехова и 24-летний иркутянин. После задержания они признались в угоне и рассказали, что спрятали машину в садоводстве, где жил один из похитителей, чтобы затем продать ее.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – За решетку криминальный дуэт может отправиться на срок до 6 лет.
Угонщик из Шелехова тем временем уже заключен под стражу, его иркутский подельник находится под подпиской о невыезде. Что касается похищенного автомобиля, то он уже возвращен законному владельцу.
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ИСТОЧНИК KP.RU