2019-07-11T07:48:23+03:00
Происшествия

Женщина украла 10 тысяч рублей с прилавка на одном из иркутских рынков

38-летняя похитительница уже привлекалась к уголовной ответственности за подобные преступления
Анна ПОПОВА
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Женщина украла 10 тысяч рублей с прилавка на одном из иркутских рынковЖенщина украла 10 тысяч рублей с прилавка на одном из иркутских рынковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жительница Иркутска решила начать зарабатывать деньги с самого утра. Правда, сделала она это нечестным путем. 11 июля она решила заглянуть на один из оптовых рынков Иркутска сразу после его открытия. Женщина подошла к одному из прилавков и сделала вид, что рассматривает товары, как вдруг внезапно схватила пачку денег, которая лежала возле кассы и пустилась наутек. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал24".

- Она украла у продавца денежную сумму в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.

Продавец, который совсем не ожидал, что его ограбят в самом начале рабочего дня, позвал на помощь охранников рынка. Они догнали воровку и передали ее в руки сотрудников Росгвардии. оказалось, Что 38-летняя иркутянка уже не в первый раз совершает подобные преступления. В ее отношении уже возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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