СЕГОДНЯ 08:05 2019-07-11T08:05:02+03:00

Внимание, автомобилисты: в ближайшее время движение по нескольким улицам Иркутска будет перекрыто Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В ближайшее время движение транспорта на нескольких улицах в Иркутске будет перекрыто. Информация об этом появилась на сайте ИА "Сибирские новости".

- Ограничение связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях водопровода, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

В 9:00 12 июля знаки, запрещающие движение транспорта, появятся на участке улицы Марата от Свердлова до Канадзавы. Работы на этом участке завершатся в 20:00 13 июля. Также с 9:00 13 июля до 00:00 14 июля будет ограничено движение по улице Пролетарская. На такой же период будет частично ограничено движение в районе дома №36 на улице Свердлова. Призываем автомобилистов планировать свой маршрут заранее и избегать перекрытых участков, чтобы случайно не встать в пробку или не оказаться в тупике.

ИСТОЧНИК KP.RU