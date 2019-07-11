2019-07-11T08:30:33+03:00
Происшествия

Пожарные спасли 5 человек из горящего дома в Саянске

Причиной пожара в одной из квартир стал неисправный холодильник
Анна ПОПОВА
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Пожарные спасли 5 человек из горящего дома в СаянскеПожарные спасли 5 человек из горящего дома в СаянскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вечером 10 июля в Саянске загорелся многоквартирный дом. Информация об этом появилась сегодня на сайте ИА Irkutskmedia. Пожар начался в одной из квартир, причиной возгорания стал неисправный холодильник. хозяев квартиры в это время не было дома. Из-за открытого огня в помещении началось сильное задымление, которое стало распространяться на верхние этажи здания.

- Пожарные проникли в горящую квартиру через окно и, убедившись, что никого нет дома, потушили пламя, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - В это время сотрудники газодымозащитной службы эвакуировали из задымленных квартир пятерых человек.

К счастью, из-за пожара никто не пострадал. Пламя уничтожило лишь всю бытовую технику на кухне в квартире. После тщательного проветривания всех помещений жильцы смогли вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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