В Иркутской области в реке утонул 8-летний мальчик
С начала года на водоемах региона погибли 7 несовершеннолетних
В Иркутской области в реке утонул 8-летний мальчикФото: Яна ЛИСИНА
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10 июля в городе Зима в реке утонул 8-летний мальчик. Трагедия произошла на реке Ока, ребенок пошел туда вместе со своим старшим братом и его другом, которые не смогли уследить за мальчиком, и тот залез в воду и захлебнулся.
- В этот же день на реке Катарбейке в Нижнеудинском районе было найдено тело утонувшего 16-летнего подростка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по иркутской области.
С начала года на водоемах Иркутской области погибли 7 несовершеннолетних. Полицейские призывают родителей внимательнее следить за своими детьми и не отпускать их купаться в одиночестве, чтобы избежать трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU