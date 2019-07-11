В Иркутской области в реке утонул 8-летний мальчик

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-11T08:48:23+03:00

С начала года на водоемах региона погибли 7 несовершеннолетних

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10 июля в городе Зима в реке утонул 8-летний мальчик. Трагедия произошла на реке Ока, ребенок пошел туда вместе со своим старшим братом и его другом, которые не смогли уследить за мальчиком, и тот залез в воду и захлебнулся.

- В этот же день на реке Катарбейке в Нижнеудинском районе было найдено тело утонувшего 16-летнего подростка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по иркутской области.

С начала года на водоемах Иркутской области погибли 7 несовершеннолетних. Полицейские призывают родителей внимательнее следить за своими детьми и не отпускать их купаться в одиночестве, чтобы избежать трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU