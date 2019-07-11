СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-11T11:16:17+03:00

В конце лета в Ангарске начнут работать автобусные экскурсии по городу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В конце лета в Ангарске начнут свою работу автобусные экскурсии по городу. Информация об этом появилась на портале "Живой Ангарск". Планируется, что они будут проходить еженедельно. Маршрут экскурсий будет охватывать все знаковые места города.

- Лекторы будут рассказывать пассажирам экскурсионных автобусов об истории Ангарска и о том, как он развивается сегодня, - сообщили в пресс-службе администрации Ангарского городского округа.

Разработчики проекта уверяют, что купить билет на автобусную экскурсию по Ангарску сможет любой желающий - они будут доступны для всех категорий граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU