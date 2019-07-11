2019-07-11T12:06:13+03:00
Происшествия

12 июля объявлен днем траура по погибшим в результате наводнения в Иркутской области

В этот день учреждения культуры не будут проводить увеселительные мероприятия, а теле- и радиоканалы не будут транслировать развлекательные передачи
Анна ПОПОВА
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12 июля объявлен днем траура по погибшим в результате наводнения в Иркутской области12 июля объявлен днем траура по погибшим в результате наводнения в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области 12 июля объявлен днем траура. Указ об этом подписал глава региона Сергей Левченко. он принес соболезнования жителям Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Черемховского, Чунского и Зиминского районов, которые потеряли своих родных и близких в результате наводнения в Иркутской области. В день траура на всей территории Иркутской области будут приспущены флаги.

- 12 июля учреждениям культуры рекомендуется перенести увеселительные мероприятия на другой день, А теле- и радиоканалам - отказаться от развлекательных передач, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

На данный момент число погибших в результате наводнения в Иркутской области достигло 25 человек. Также 9 пострадавших по-прежнему считаются пропавшими без вести, их продолжают разыскивать сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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