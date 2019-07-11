2019-07-11T12:42:34+03:00
Происшествия

Мужчина украл у знакомой банковскую карту и снял со счета 140 тысяч рублей

Он решился на кражу, когда случайно услышал номер пин-кода карты
Анна ПОПОВА
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Мужчина украл у знакомой банковскую карту и снял со счета 140 тысяч рублейМужчина украл у знакомой банковскую карту и снял со счета 140 тысяч рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На днях жительницу Усолья-Сибирского неожиданно ограбил один из ее знакомых. 33-летний мужчина украл ее банковскую карту и, воспользовавшись знанием ее пин-кода, снял со счета 140 тысяч рублей. Чтобы уменьшить подозрения, мужчина снимал деньги в разных банкоматах небольшими суммами. Но к тому времени хозяйка карты уже заметила пропажу и написала заявление в полицию.

- Оказалось, что злоумышленник случайно услышал, как женщина называла пин-код карты своему другу, которого она отправила в магазин за покупками, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После этого карта на некоторое время осталась без внимания, и в это время мужчина решил ее украсть.

Сотрудники полиции смогли вычислить и задержать грабителя в течение суток. теперь ему грозит уголовное наказание по статье "кража". Полицейские призывают всех держать в тайне пин-код и реквизиты своей банковской карты и ни за что не сообщать их посторонним людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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